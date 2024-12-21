Beyaz örtüyle masalsı Benli Yaylası

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"Hareket etmeyen hasta bizi için ölü hastadır"

Kar altındaki Çamlıdere Benli Yaylası ve mendereslerden masalımsı görüntüler

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Benli Yaylası, Kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü. Doğanın eşsiz güzelliği, havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Kış aylarında doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Benli Yaylası, kar yağışıyla birlikte adeta bir masal diyarını andırıyor. Çam ağaçlarının üzerini kaplayan kar taneleri ve yaylanın geniş düzlüklerinde oluşan menderesler dron çekimlerinde muhteşem karelere yansıdı.

Benli Yaylası, Çamlıdere'nin doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenler için kış mevsiminde de cazip bir rota olmaya devam ediyor.