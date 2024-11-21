Beyaz Saray'dan UCM'ye Tepki - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan UCM'ye Tepki

Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini reddetti.

21.11.2024 23:47
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Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.

Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre'den benzer tepki

Öte yandan günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin kararını reddettiklerini söyledi.

Jean-Pierre, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını kökten reddettiklerini belirtti ve Mahkemenin, İsrail üzerinde bir yetkisinin olmadığını savundu.

"ABD, UCM'nin bu konuda bir yargı yetkisinin olmadığı konusunda bugüne kadar açık davrandı" diyen sözcü, bundan sonraki adımlar konusunda İsrail ile temaslarının süreceğini vurguladı.

Bazı Kongre üyelerinin UCM Başsavcısı'na yaptırım uygulanması yönündeki açıklamalarına da değinen Jean-Pierre, şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğini, kendi duruşlarının net olduğunu ve ilgili taraflarla görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

UCM bugün açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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