Beyaz Saray, İsrail'in Gazzeli sivilleri vurmasını ciddi bir olay olarak nitelendirdi

Beyaz Saray, insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'de insani yardım beklerken İsrail askerlerince öldürülen sivillerle ilgili sorusuna yazılı yanıt verdi.
Açıklamada, "Bu, ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız. Bu durum, potansiyel bir geçici ateşkes de dahil, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve genişletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.
Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
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