Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi

Beyazıt Meydanı\'nda İstanbul\'dan Gazze\'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi

Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

17.03.2024 21:57  Güncelleme: 21:59
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Beyazıt Meydanı'nda " İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De" etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, attıkları sloganlarla Gazze halkına destek verdi.

Etkinlikte konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini söyledi.

Şu anda dünyada uzun zamandır görülmeyen bir katliama şahit olunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, kendilerini gelişmiş kabul eden ülkeler ve onların müttefiklerinin seslerinin çıkmadığını kaydetti.

Zulmün elbet bir gün son bulacağını, şartların oluşması halinde Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğinden emin olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Zulüm ebedi olmaz. O zaman bunun hesabı mutlaka sorulacak ama bunun hesabını sadece bu zalimlerden sormak kesinlikle yetmez. O zulme rıza gösterenler, kınamakla yetinenler de aynı akıbette olmalı." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunun daha sert yaptırımlardan geçtiğini söyledi.

Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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