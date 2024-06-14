Beyin Tümörü Nedeniyle İşitme Yetisini Kaybeden Anne İşitsel Beyin Sapı İmplantıyla Yeniden Duyuyor

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Beyin tümörü nedeniyle işitme yetisini kaybeden 32 yaşındaki üç çocuk annesi Rabia Özkan'a Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde işitsel beyin sapı implantı takıldı. Genç anne, dünyada sayılı merkezde yapılan bu operasyonla aylar sonra yeniden duymaya başladı.

Genetik "nörofibromatozis" hastalığı nedeniyle her iki işitme sinirinin üzerinde beyin tümörleri oluşan ve bu nedenle ameliyata alınan Rabia Özkan, başarılı bir operasyonla tümörlerinden kurtuldu ancak ameliyatın kaçınılmaz sonucu olarak işitme yetisini kaybetti.

Genç yaşında sessizliğe mahkum olan üç çocuk annesi 32 yaşındaki Özkan'a beklediği güzel haber, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nden geldi.

Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Emre Ocak ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. İhsan Doğan öncülüğünde, dünyada sayılı merkezde yapılabilen operasyonla "işitsel beyin sapı implantı" takılan genç anne, bu sayede evlatlarının çok özlediği seslerini yeniden duyabilmeye başladı.

Rektör Ünüvar, genç annenin yeniden duyduğu anlara eşlik etti

Rabia Özkan'ın tekrar duymaya başladığı ilk anlara Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da eşlik etti.

Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Ünüvar, bir cihaz yardımıyla yeniden aşamalı olarak duymaya başlayacak Özkan'ın işitme testlerine katıldı, genç annenin sevincine ortak oldu.

Ardından annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ünüvar, "Bugün burada bir mutluluğa şahit oluyoruz. 6 aydır hiç duymayan Rabia kardeşimiz, yeniden duyabilmeye başladı. İşitsel beyin sapı implantı uygulaması Avrupa'da, ülkemizde çok nadir yapılan bir ameliyat. Rabia'nın da başlangıçta yüzde 30 civarı bir algılaması vardı, şimdi yüzde 50'lere çıkıyor, bu giderek artacak. Bizler de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Anne, karnem çok güzel"

Ünivar, hastane uzmanlarını tebrik ederek, bu uygulamanın benzer durumdaki nice hastaya şifa olması temennisinde bulunarak, "Rabia, inşallah bu sene çifte bayram yaşayacak. Az önce konuşmalarıma katıldı, eşlik etti. Dilerim bundan sonra hep çocuklarının cıvıl cıvıl seslerini duyarak hayatını devam ettirecek." diye konuştu.

Özkan'ın 8 yaşındaki oğlu Yusuf da Ünüvar'ın hediyesi oyuncak ambulansı annesine gösterip bugünkü karne törenine işaret ederek, "Anne karnem çok güzel" diye seslendi. Oğlunun bu sözlerini duyabilmenin sevincini yaşayan Özkan da oğlunu kucaklayarak, tebrik etti.

"Ses uyarılarını yavaş yavaş vermeye başladık"

İbni Sina Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Emre Ocak ise normalde "biyonik kulak" olarak da bilinen "koklear implant" uygulamasını sıklıkla yaptıklarını ama Rabia Özkan'ın durumumunun çok daha farklı olduğunu anlattı.

Özkan'ın koklear implanttan fayda göremeyeceğini, bu nedenle işitsel beyin sapı implantı uygulamasının gerçekleştirildiğini belirten Ocak, şöyle devam etti:

"İşitmenin beyindeki en üst merkezi olan beyin sapındaki duyma çekirdeklerine elektriksel uyarım sağlayan, 'işitsel beyin sapı implantı' adı verilen özel bir implantı, Beyin Cerrahi Kliniğimizin kıymetli hocalarıyla, başarıyla Rabia hanıma uyguladık. Ameliyat yaklaşık 2 ay önce yapıldı, bu bir beyin ameliyatı olduğu için bölgenin bir süre iyileşmesi beklendi. Yeterli iyileşmenin sağlanmasıyla ses uyarılarını yavaş yavaş vermeye başladık. Hemen yükseğe çıkartmıyoruz çünkü implant çok kritik bir bölgede ve başka sistemlere zarar vermesini istemiyoruz."

"İmplant beynin tam orta bölgesinde yer alıyor"

İmplant hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ocak, "Taktığımız implant beynin tam orta bölgesinde yer alıyor. Bunun bir de dış parçası var, o da kulak arkasına takılıyor. Dış dünyadan gelen sesleri bu dış parça algılıyor ve beynin içindeki parçaya gönderiyor. Çok nadir yapılan bir operasyon. Sadece erişkin hastalara değil, çocuklara da bu ameliyat yapılabiliyor."

Doç. Dr. Ocak, Özkan'ın şu an iyi bir noktada olduğunun altını çizerek, "Rabia hanımın işitmesi giderek artacak, daha iyi duymaya başlayacak. Bir aksilik olmazsa yaz sonu gibi şu anda olduğundan çok daha iyi duyacağını, çevresiyle, çocuklarıyla çok daha rahat iletişim kurabileceğini, sosyal yaşantısını sürdüreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"En çok evlatlarımın sesini özledim"

Rabia Özkan da 4, 8 ve 15 yaşında üç çocuğunun bulunduğunu, 6 aydır duyamadığını belirterek, "En çok özlediğim, duymak istediğim ses, evlatlarımın sesi." dedi.

Farklı hisler içinde olduğunu vurgulayan Özkan, "Bugün ilk defa bu şekilde duyabildim, çok mutluyum, çok şükür. Çocuklarımın sesini yeniden duyabiliyorum. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Zamanla daha da iyi olacağım." diye konuştu.