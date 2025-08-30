Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

30.08.2025 21:49
Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tezgah sahibi gözaltına alındı ve festivaldeki Kubat konseri iptal edildi.

Beykoz Çayır Festivali'nde, dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz(18) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi'ndeki etkinlik alanında meydana geldi. Beykoz Çayır Festivali'nde, yakınına ait dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KUBAT KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından dondurma tezgahının sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Festival kapsamında akşam düzenlenmesi planlanan Kubat konseri ise, olay nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

22:46
