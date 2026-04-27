Beykoz'da 15.50'de Çıkan, 18.30 Gibi Kontrol Altına Alındığı Açıklanan Yangın Yeniden Alevlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 00:28  Güncelleme: 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul'un Beykoz ile Şile ilçeleri arasında dün 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındığını hem Orman Genel Müdürlüğü hem İstanbul Valiliği açıkladı. Ancak soğutma çalışmaları devam ederken bölgede alevler yeniden yükseldi. Yangın bölgesinde inceleme yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "İstanbul İtfaiyemiz, 19 araç ve 45 personelle alevlere ilk andan itibaren müdahale etmektedir. Söndürme çalışmalarına İSKİ ve Yol Bakım birimlerimiz de iş makineleri ve su tankerleriyle destek vermektedir. Sahada özveriyle görev yapan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum." açıklamasını yaptı. İstanbul'un kuzeyinde bu gece fırtına bekleniyor. Fırtınanın da çalışmaları güçleştirmesinden endişe ediliyor.

Beykoz ile Şile ilçeleri arasında dün 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındığını hem Orman Genel Müdürlüğü hem İstanbul Valiliği açıkladı. Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" denildi.

"Orman yangınına karşı tüm birimlerimizle sahadayız"

Ancak yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden kendini gösterdi. Bölgede Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinden inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan "Beykoz Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkiinde meydana gelen orman yangınına karşı tüm birimlerimizle sahadayız. İstanbul İtfaiyemiz, 19 araç ve 45 personelle alevlere ilk andan itibaren müdahale etmektedir. Söndürme çalışmalarına İSKİ ve Yol Bakım birimlerimiz de iş makineleri ve su tankerleriyle destek vermektedir. Sahada özveriyle görev yapan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Fırtına bekleniyor

İstanbul'da bu gece yarısından sonra fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; pazartesi günü Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Fırtınanın orman yangınının devam ettiği bölgede de etkili olması bekleniyor.

Köseler: Üzüntüyle öğrendim

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından da yangına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beykoz'umuzun Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkiinde meydana gelen orman yangınını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sahada özveriyle görev yapan Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize, İstanbul İtfaiyesine, İSKİ ve Yol Bakım birimlerimize, ayrıca Beykoz Belediyemizin kıymetli çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 01:13:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.