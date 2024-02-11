Kontrolden kaçan sürücüyü polis silah çekerek yakaladı

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Beykoz'da bir sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı araç Şişli'ye kadar kaçarken başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Gözaltına alınmamak için direnen sürücü, polisin havaya ateş açması sonrasında yakalandı.

ŞİŞLİ'DE BAŞKA ARACA ÇARPINCA DURDURULDU

Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık girişinde görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi, dün saat 13.30 sıralarında tehlikeli araç kullandığı ihbar edilen Cebrail Karşıyaka'nın kullandığı 34 BGA 395 plakalı araca 'Dur' ihtarında bulundu. Karşıyaka kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan aracın peşine düşerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir başka araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

DİRENİNCE POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Aracı alındıktan sonra polise direnen Cebrail Karşıyaka, ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Trafik polisi, Karşıyaka'yı gözaltına almak için havaya 3 el ateş açtı. Polisin üzerine yürüyen sürücü Karşıyaka, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisin havaya ateş açtığı anlarda, Karşıyaka'nın aracında bulunan 2 kadının yaya olarak kaçtığı belirlendi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sürücüye çok sayıda trafik kuralına uymamaktan ceza uygulanırken, otomobil yediemin otoparkına çekildi. Cebrail Karşıyaka gerekli adli işlemler için Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.