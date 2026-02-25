Beykoz'da Nişanlısını Bıçaklayarak Öldürdü

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Fethi Şancı hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şancı'nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç'u vücudunun farklı noktalarından bıçakla yaraladığı, maktulün kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği aktarıldı.

Olay günü maktul Karakoç ve sanığın birlikte bir restoranda yemek yedikleri, sanığın restorandan ayrılmadan önce restorana ait servis bıçağını yanına aldığı ve maktulün Beykoz'da bulunan evine geldikleri iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Aysel Karakoç'un araçtan inmek istemediği ancak sanığın aracın şoför kapısını açarak bir şeyler konuştuğu ve maktulü indirmeye çalıştığı, ardından çantasını alan maktulün sanıkla evine geçtiği belirtildi.

Bir süre sonra maktul Karakoç'un koşarak site danışma kulübesine gittiğini ve burada bulunan görevliden telefonunu isteyerek polisi aradığı, konuşmasında ise "Erkek arkadaşım bana zarar verebilir." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın maktulün evinden aldığı değerlendirilen büyük doğrama bıçağını cebine koyarak Karakoç'un peşinden geldiği ifade edildi.

Sanığın, site güvenlik kamerasının bulunduğu danışma kulübesinin önünde telefonla konuşmakta olan Aysel Karakoç'u cebinden çıkardığı bıçakla vücudunun öldürücü noktalarına 5 bıçak darbesi atarak yaraladığı, yaralı vaziyetteki maktulün ise sanığın elindeki bıçağı alıp uzağa fırlatmasıyla eylemin sona erdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, maktul Karakoç'un alınan Adli Tıp Raporuna göre kesici delici alet yaralanmasına bağlı organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği kaydedildi.

Sanığın ise olayın ardından maktulün yanında oturur vaziyette bulunduğu ve suç aleti olan bıçağın da güvenlik güçlerince ele geçirildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanık Şancı'nın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, maktulün nişanlısı olduğunu, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temasta bulunduğunu, daha sonra maktulle aralarında herhangi bir sorun olmadan mekandan ayrıldıklarını söylediği ifade edildi.

Sanığın, eve gittiklerinde basketbolcunun sosyal medya üzerinden maktule mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını söylediği ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan maktulün kız kardeşi K.B. ise ablası Aysel Karakoç ile sanık Fethi Şancı'nın bir dönem nişanlı olduğunu ancak sanığın aldatması sebebiyle ayrıldıklarını, daha sonra sanığın ısrarları üzerine tekrar barıştıklarını, bu sefer de sanığın dolandırıcı olduğunu öğrenmeleri üzerine tekrar ayrıldıklarını ve olay gününe kadar herhangi bir barışmanın söz konusu olmadığını söylediği belirtildi.

Maktulün annesi P.K'nin ise ifadesinde kızının sanıkla evlenmeyi planlayarak yüzük taktıklarını, daha sonra kızının ayrıldığını ve diğer çocuklarından öğrendiği kadarıyla maktul kızının sanıktan korkması sebebiyle yaşadığı evden taşınarak izini kaybettirmek istediğini dile getirdiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanığın üzerinde olayda kullandığı bıçaktan farklı bir bıçağın daha ele geçirildiği ve bu bıçağın yemek yedikleri restorana ait olduğunun da tespit edildiği aktarıldı.

Maktul Aysel Karakoç ve sanık Fethi Şancı'nın telefonlarının bilirkişi tarafından incelendiği ve ikili arasındaki yazışmalarda genel itibariyle maktulün ilişkiyi devam ettirmek istemediği ve ayrılmak istediğinin görüldüğü ifade edildi.

İddianamede, sanığın Dubai'ye gitmeden önce son kez buluşmak istediğini söyleyerek maktulü restorana çağırdığı, restorana ait bıçağı alarak buradan ayrıldığı ve maktulü evine götürdüğü ifade edildi.

Maktulün araçtan inmek istemediği ancak sanık tarafından ikna edildiği ve bu şekilde belirlenmiş kurgu dahilinde sanığın fiilini icra ettiği iddianamede anlatıldı.

Sanık, Dubai'ye kaçmayı planladı

İddianamede, olayın 5 gün öncesinde sanığın eğlenmeye gittikleri mekanda maktulü kıskandığı ve maktulle aralarında tartışma yaşandığı, husumet oluşturan anla öldürme kararı verilen ve icraya başlanan zaman aralığında sanığın ruhsal dinginliğe ulaştığı kaydedildi.

Sanığın ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini gerçekleştirdiği iddianamede vurgulandı.

İddianamede, sanığın yemek yedikleri restorandan cebine atarak aldığı bıçakla maktulü öldürme niyetini önceden oluşturduğu ancak maktulün evinde eline geçen öldürmeye daha elverişli bıçakla eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanığın öldürmeyi kafasında önceden planlamaya başladığı, olay sonrası almış olduğu uçak biletiyle de Dubai'ye kaçmayı planladığı aktarılan iddianamede, sanık Şancı'nın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Şancı'nın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.