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Beykoz'da otomobil bariyerlere saplandı ve su takviye musluğunu kırdı - Son Dakika
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Beykoz'da otomobil bariyerlere saplandı ve su takviye musluğunu kırdı

Beykoz'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce bariyerlere saplandı, ardından yol kenarında bulunan itfaiyenin su takviye musluğunu kırarak alt yola düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, İSKİ ekipleri su akışını kesti ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

29.12.2023 - 03:47,
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BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere saplandı, ardından yol kenarında bulunan itfaiyenin su takviye musluğunu da kırarak alt yola düştü.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 SC 7483 plakalı otomobil sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere saplandı ardından, yol kenarında bulunan itfaiyenin su takviye musluğunu kırarak saplandığı bariyer ile birlikte savrularak alt yola düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Y. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri kırılan su takviye musluğuna müdahale ederek yola fışkıran su akışını kesti. Kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyer ile birlikte kaza yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Beykoz\'da otomobil bariyerlere saplandı ve su takviye musluğunu kırdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beykoz'da otomobil bariyerlere saplandı ve su takviye musluğunu kırdı - Son Dakika
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