Beykoz'da otomobil yayalara çarptı - Son Dakika
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Beykoz'da otomobil yayalara çarptı

Beykoz\'da otomobil yayalara çarptı
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İstanbul Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu sürücü ve 5 yaya yaralandı.

İstanbul Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu sürücü ile 5 yaya yaralandı.

Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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