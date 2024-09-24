Beykoz\'da Sonbahar Göçü Gözlem Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Güncel

Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle göçün en iyi izlenebildiği Toygartepe'de bu yıl da "Sonbahar Göçü Gözlem Etkinliği" düzenledi.

Sonbahar Göçü Gözlem Etkinliği'nde buluşan kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar, yırtıcı kuşların yolculuğuna tanıklık etti. Her yıl 300 binin üzerinde leylek ve yaklaşık 150 bin yırtıcı kuş bu göç yolunu kullanarak, Avrupa ve Afrika arasında hareket ediyor. Bu göç sırasında, akbabalar, kartallar, şahinler ve birçok yırtıcı kuş türü, gözlemlenebiliyor.

Etkinlik, İstanbullulardan ve çevre illerden gelen kuşseverlerden yoğun ilgi gördü. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in geleneksel hale getirdiği etkinliğe, Sakarya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa gibi şehirlerden yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, gün boyu üzerlerinden geçen yırtıcı kuşları gözlemledi.

" Türkiye'de günden güne artan bir kuş gözlemcisi var"

İstanbul'un kuşlar için de bir metropol olduğuna dikkat çeken kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, iki kıtanın birbirine en yakın noktası olan Beykoz'un kuzeyden güneye olan göç yolculuklarında yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Etkinliğe 15 yıldır Alman Diter Müller ve Carin Wichards'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemcilerin katıldığını belirten Tüydeş, "Alman misafirlerimiz, 'bu yıl gördüğümüz kalabalığa şaşkınlık ve mutlulukta baktık, festival gibiydi' dedi. Türkiye'de günden güne artan bir kuş gözlemcisi var. İlk kez kuş gözlemine katılan aileler çok yakınlarından geçen kartalları gördükçe büyük heyecan yaşadılar. Bize desteklerini esirgemeyen Beykoz Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.