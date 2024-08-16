Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları Başlıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 11. kez İstanbulluları Beylikdüzü'nde bir araya getirecek. Edebiyat, sanat ve söyleşi dolu etkinliklerin yer alacağı festival, Sahaf Festivali ile başlayacak ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerini ağırlayacak.

16.08.2024 17:03
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları,  11. kez İstanbulluları Beylikdüzü'nde bir araya getirecek. 19 Ağustos'ta Sahaf Festivali ile başlayacak etkinliklere, tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Barışın ve sevginin öncüsü olduğumuz, birbirinden eğlenceli aktiviteler ile edebiyat, sanat ve söyleşi dolu Beylikdüzü'nün simgesi 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları'na tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Barış ve Sevgi Buluşmaları başlıyor. 19 Ağustos – 1 Eylül  arasında bu yıl 11'incisi gerçekleşecek festival, binlerce İstanbulluyu bir araya getirecek etkinliklerle dolu bir program sunacak. Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek Barış ve Sevgi Buluşmaları, 19 Ağustos'ta Sahaf Festivali ile açılışını yapacak. Bu yıl "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" temasıyla düzenlenecek Çardak Altı Sohbetleri ise yine ilgi çekici konular ve konuklarla katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Sporseverlerin de unutulmadığı Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda düzenlenecek turnuvalar büyük çekişmelere sahne olacak. Festival boyunca  Türk pop müziğinin sevilen isimleri müzikseverlerle buluşacak.

Çardak Altı'nın teması: "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası"

Bu yıl ki teması "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" olan Çardak Altı Sohbetleri, 26 Ağustos - 1 Eylül arasında, Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşecek. 18.30 - 20.00 saatleri arasında düzenlenecek sohbetlere; Prof. Dr. N. Öykü İyigün, Prof. Dr. Cem Say, Doğa Şanlıoğlu, Umutcan Savcı, Utku Güven, Prof. Dr. Utku Perktaş, Pelin Cengiz, Güven İslamoğlu, Ayşe Övür, Selen Okay Akçalı, Altan Öymen ve Mehmet Murat Çalık konuk olarak katılacak.

Sahaf Festivali başlıyor

Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenecek Beylikdüzü Sahaf Festivali ise Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 26 sahaf, yüz bine yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturmak üzere 19 Ağustos itibariyle kapılarını açacak. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gece Mezatı ise her gün saat 21.00'de başlayacak. Sahaf Festivali'nde ayrıca, 22 -25 Ağustos arasında Ümit Nar'ın moderatörlüğünde saat 18.30 - 20.00 saatleri arasında Sahaf Söyleşileri gerçekleşecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Zeynep Bastık Konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu da festival ile iç içe yaşanacak. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sona erecek. Coşkulu ve renkli anlara sahne olacak kortejin ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık en güzel şarkılarını, Beylikdüzü halkı için seslendirecek.

Beylikdüzü müzik dolu günlerle yazı uğurlayacak

11'inci Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bir konser serisi de izleyicisiyle buluşacak. MC & Kadir Çetin Müzik Performansı ile başlayacak konserler serisi; Ömür Gedik, Ufuk Beydemir, Beylikdüzü Big Band gurubu, Melis Fis ve Ceylan Ertem ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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