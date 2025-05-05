Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: "Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum"

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediyesi'nin Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, "Bu alçak saldırıyı büyük bir şiddetle kınıyorum. Ana muhalefet liderine yapılan bu saldırı, nefret söylemlerinin ve anti demokratik uygulamaların bir sonucudur. Herkes şapkasını önüne koymalı ve bu durumdan utanç duymalıdır" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı açılış konuşmasına şehitleri anarak başlayan Çebi, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle andı. Çebi "Kıymetli bir siyasi ve önemli bir devlet adamını kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert sözlerle kınayan Çebi, "Bu alçak saldırıyı büyük bir şiddetle kınıyorum. Ana muhalefet liderine yapılan bu saldırı, nefret söylemlerinin ve anti demokratik uygulamaların bir sonucudur. Herkes şapkasını önüne koymalı ve bu durumdan utanç duymalıdır" diye konuştu.

"Afet İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre çalıştı"

Çebi, 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği Afet Yönetim Modeli'nin detaylarını paylaştı. Çebi, "Seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın öncülük ettiği model kapsamında Belediyemiz; 40 bin kişilik çorba ve 1000'in üzerinde koli su dağıtımı yaptı. 10 bine yakın vatandaşımız barınma alanlarından faydalandı. Afet İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre çalışarak 550 ihbara müdahale etti" dedi.

"Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum"

Meclis toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "insanca yaşam mücadelesinin simgesi" olduğunu belirten Çebi, belediye çalışanları ve tüm emekçilerin bayramını kutladı. Ayrıca, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 53. yılında anıldığına dikkat çeken Çebi, "Tam bağımsız Türkiye idealiyle mücadele eden bu vatanseverleri saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

"Başkan Çalık'ın hukuksuz esareti son bulsun"

Seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a yönelik hukuki sürece de değinen Çebi, "Sayın Başkanımızın yaşadığı haksız ve hukuka aykırı esaretin son bulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Umuyorum ki Haziran ayında meclisimizi yine Başkanımız yönetecek" dedi. Keclis toplantısının 2'nci birleşiminin 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.