Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Cumhuriyet, Yalnızca Bir Yönetim Biçimi Değildir, Bir Yaşam Felsefesidir"

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılına özel Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değildir; bir yaşam felsefesidir. Zorluklar karşısındaki direnişin ve yılmazlığın simgesidir" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen resepsiyona, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Beylikdüzü Paderborn Kardeş Şehir Protokolü imza töreni için ilçede bulunan Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program dans gösterileri ile devam etti. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın da sahne aldığı gecede, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

"Cumhuriyet fikrini bir yaşam felsefesi olarak yeniden diriltmeliyiz"

Resepsiyonda yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Cumhuriyet, askeri zaferlerin yanı sıra, toplumun her bireyinin özgürlük, eşitlik ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının zaferidir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kararlılığı, milletimizin fedakarlığıyla birleşerek bizlere bu eşsiz Cumhuriyet'i armağan etti. Cumhuriyet'in yalnızca bir rejim değildir. Eşitliğe, adalete, tam bağımsızlığa ve özgürlüğe açılan bir kapıdır. Cumhuriyet, ülkedeki her yurttaşa refah ve zenginlik sağlayan bir idealdir. Cumhuriyet, gelecek nesillere güvenli bir toplum inşa etme sorumluluğudur. Cumhuriyet'i yaşatmak istiyorsak, onu sadece bir yönetim biçimi olarak göremeyiz. Cumhuriyet fikrini bir yaşam felsefesi olarak yeniden diriltmeliyiz. Cumhuriyeti gerçekten yaşatmak, onun temelini oluşturan kurumları yeniden inşa etmektir" dedi.

Konuşmasında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden kesitler sunan Başkan Çalık, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini anlattı. "Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok" diyen Başkan Çalık, Cumhuriyet'in ışığı altında geleceğe umutla bakmak gerektiğini vurguladı. Başkan Çalık, konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle sonlandırdı.

"Dostluklar imzalarla değil, insanlarla yaşanır"

Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Beylikdüzü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a yaptığı demokrasi ve cumhuriyet konulu konuşması için teşekkür ediyorum. Dostluklar imzalarla değil, insanlarla yaşanır. Sizin dostunuz olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther ise Beylikdüzü ile kurulan dostluğun uzun süreli olmasını temenni etti. Beylikdüzü Belediyesi, düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmanın yanı sıra uluslararası dostluk bağlarını güçlendirmeye de büyük önem verdiklerini bildirdi.