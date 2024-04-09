Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı

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İstanbul'un en kalabalık nüfuslu mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, saldırgan koca ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.04.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un en kalabalık nüfuslu mahallesi olarak bilinen Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi dün gece erkek vahşetine tanıklık etti. Murat B. adlı bir kişi boşanma aşamasındaki eşi Ş.N.B'yi çevredekilerin yalvarış ve yakarışlarına rağmen defalarca bıçakladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, saldırgan koca gözaltına alındı.

Türkiye'de erkek şiddeti son bulmuyor. Beylikdüzü'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı. Ş.B.N hastaneye kaldırıldı. Murat B. ise cadde üzerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, Ş.N.B. isimli şahıs ile boşanma aşamasında oldukları, aynı gece konuşmak için Küçükçekmecede buluşarak Beylikdüzüne kadar beraber geldikleri, aralarında bir süre sonra tartışma çıktığı, şüpheli şahsın yanında bulunan bıçağı çıkararak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanan M.B. isimli şahıs hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı - Son Dakika
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