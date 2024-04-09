Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı

EDDA SÖNMEZ
İstanbul'un en kalabalık nüfuslu mahallesi olarak bilinen Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi dün gece erkek vahşetine tanıklık etti. Murat B. adlı bir kişi boşanma aşamasındaki eşi Ş.N.B'yi çevredekilerin yalvarış ve yakarışlarına rağmen defalarca bıçakladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, saldırgan koca gözaltına alındı.
Türkiye'de erkek şiddeti son bulmuyor. Beylikdüzü'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı. Ş.B.N hastaneye kaldırıldı. Murat B. ise cadde üzerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, Ş.N.B. isimli şahıs ile boşanma aşamasında oldukları, aynı gece konuşmak için Küçükçekmecede buluşarak Beylikdüzüne kadar beraber geldikleri, aralarında bir süre sonra tartışma çıktığı, şüpheli şahsın yanında bulunan bıçağı çıkararak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanan M.B. isimli şahıs hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.
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