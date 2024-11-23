Beylikdüzü\'nde Plastik Fabrikasında Yangın

Güncel

BEYLİKDÜZÜ Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasındaki yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale sürerken, gökyüzünü duman kapladı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi 2'inci Cadde'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Plastik ev gereçleri üretilen yaklaşık 2 bin metrekarelik fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zaman zaman zor anlar yaşadı. Binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.