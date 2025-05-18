İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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