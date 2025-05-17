Beylikova'da 3 Bin Kişilik Birlik ve Beraberlik Buluşması

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Eskişehir'den gelen heyeti ilçe pazarında düzenlenen programda ağırladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan programda konuşan Karabacak, "Bugüne kadar Beylikova'da gerçekleştirilen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olan 3 bin kişilik bu buluşma, halkımızın birlik ve beraberliğe olan inancını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ev sahipliğinde bir araya geldi. İlçe pazarında vatandaşlarla buluşan heyet, hem sohbet etti hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve Kaymakamlık bahçesinde 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

ESMEK ziyaret edildi

Heyet, Beylikova Belediyesi tarafından desteklenen ESMEK kurslarını da ziyaret ederek kadınlarla buluştu. Kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınları tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra ilçedeki oyun evini ziyaret eden heyet, çocuklarla onlarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

"Buluşma, halkımızın birlik ve beraberliğe olan inancını bir kez daha gösterdi"

Etkinlik sonunda konuşan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "İlçemizde hem manevi hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, Kaymakamımız Sayın İsmail Şanal'a ve Mihalıççık Belediye Başkanımız Sayın Haydar Çorum'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Beylikova'da gerçekleştirilen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olan 3 bin kişilik bu buluşma, halkımızın birlik ve beraberliğe olan inancını bir kez daha göstermiştir. Programa katılan tüm hemşehrilerimize ve bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emek veren belediye personelimize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizdeki yağışlar hepimizi sevindirdi, umarız bereketle devam eder. Hep birlikte Beylikova için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.