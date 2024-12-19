Beylikovalı Kadınlar Eskişehir'i Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikovalı Kadınlar Eskişehir'i Gezdi

Beylikovalı Kadınlar Eskişehir\'i Gezdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Eskişehir Gezisi' etkinliği kapsamında Beylikovalı kadınlarla bir araya gelerek şehrin turistik ve kültürel alanlarını gezdirdi. Başkan Ünlüce, bu tür etkinliklerin hem bölgedeki dayanışmayı arttırdığını hem de kadınların sosyal hayata katılımını teşvik ettiğini belirtti.

19.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Gezisi" kapsamında kente gelen Beylikovalı kadınlarla buluştu. Beylikovalı kadınları Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ünlüce, "Eskişehir'in hem tarihi, kültürel, turistik alanlarını gezelim hem de böyle bir araya gelip sohbet edelim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, "Eskişehir Gezisi" kapsamında düzenlediği geziyle Beylikova ilçesinden kente gelen 128 kadına kentteki tematik parkları ve müzeleri gezdirdi. Kadınlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi ve turistik tesisleri görme fırsatı buldu.

Gezinin ardından Başkan Ünlüce, Kentpark'ta Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve misafirleriyle bir araya geldi. Kent merkezinde yaşayan vatandaşların ilçelerin güzelliklerini, ilçede yaşayan vatandaşların da şehir merkezini görmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Burası sizin eviniz"

"Bizim için bu gezinin iki anlamı var; birincisi Eskişehir'deki müzelerimizi, sosyal alanlarımızı, sosyal tesislerimizi daha önce görmemiş olan kadınlarla buluşturmak. Şehir dışından gelen turistler şehrimizi geziyorlar, çok beğeniyorlar ama önemlisi önce Eskişehir'de hemşehrilerimizin gönlünü fethetmek, onların beğenilerini kazanmak. İkincisi ise sizlerin komşuluk hukukunun gelişmesi; aynı ilçede yaşayan, aynı mahallelerde yaşayan ama birbirini tanımayan ya da birbiriyle hiç yolculuk etmemiş, hiç bu kadar uzun süre bütün bir günü bir arada geçirmemiş olan hemşehrilerimizin arasındaki dayanışmanın, tanışıklığın artması. Ben bugün görüyorum ki bu güzel coşkudan ve sizlerdeki heyecandan her iki amacımıza da ulaşmışız. Burası sizin eviniz. Ne zaman isterseniz Büyükşehir Belediyemizin misafiri olun. Gelin burada sizi Eskişehir'in hem tarihi, kültürel, turistik alanlarını gezdirelim hem de böyle bir araya gelip sohbet edelim."

Başkan Karabacak ise Beylikovalı kadınların kent merkezindeki turistik alanları gezmesinin çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Bugün Eskişehir'in tematik parklarını, müzelerini ve tarihi dokusunu keşfedeceğimiz bu anlamlı gezi sosyal hayatımızı değer katmanın yanı sıra, kadınlarımızın kültürel etkinliklere daha fazla aktif olmasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlar hem kültürel mirasımızı tanımamızı olarak sağlıyor hem de bir arada olmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bundan sonra da kadınlarımıza yönelik bu tür kültür ve sosyal etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Beylikova, Eskişehir, Güncel, Turizm, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikovalı Kadınlar Eskişehir'i Gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikovalı Kadınlar Eskişehir'i Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.