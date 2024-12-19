Beylikovalı Kadınlar Eskişehir\'i Gezdi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Gezisi" kapsamında kente gelen Beylikovalı kadınlarla buluştu. Beylikovalı kadınları Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ünlüce, "Eskişehir'in hem tarihi, kültürel, turistik alanlarını gezelim hem de böyle bir araya gelip sohbet edelim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, "Eskişehir Gezisi" kapsamında düzenlediği geziyle Beylikova ilçesinden kente gelen 128 kadına kentteki tematik parkları ve müzeleri gezdirdi. Kadınlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi ve turistik tesisleri görme fırsatı buldu.

Gezinin ardından Başkan Ünlüce, Kentpark'ta Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve misafirleriyle bir araya geldi. Kent merkezinde yaşayan vatandaşların ilçelerin güzelliklerini, ilçede yaşayan vatandaşların da şehir merkezini görmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Burası sizin eviniz"

"Bizim için bu gezinin iki anlamı var; birincisi Eskişehir'deki müzelerimizi, sosyal alanlarımızı, sosyal tesislerimizi daha önce görmemiş olan kadınlarla buluşturmak. Şehir dışından gelen turistler şehrimizi geziyorlar, çok beğeniyorlar ama önemlisi önce Eskişehir'de hemşehrilerimizin gönlünü fethetmek, onların beğenilerini kazanmak. İkincisi ise sizlerin komşuluk hukukunun gelişmesi; aynı ilçede yaşayan, aynı mahallelerde yaşayan ama birbirini tanımayan ya da birbiriyle hiç yolculuk etmemiş, hiç bu kadar uzun süre bütün bir günü bir arada geçirmemiş olan hemşehrilerimizin arasındaki dayanışmanın, tanışıklığın artması. Ben bugün görüyorum ki bu güzel coşkudan ve sizlerdeki heyecandan her iki amacımıza da ulaşmışız. Burası sizin eviniz. Ne zaman isterseniz Büyükşehir Belediyemizin misafiri olun. Gelin burada sizi Eskişehir'in hem tarihi, kültürel, turistik alanlarını gezdirelim hem de böyle bir araya gelip sohbet edelim."

Başkan Karabacak ise Beylikovalı kadınların kent merkezindeki turistik alanları gezmesinin çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Bugün Eskişehir'in tematik parklarını, müzelerini ve tarihi dokusunu keşfedeceğimiz bu anlamlı gezi sosyal hayatımızı değer katmanın yanı sıra, kadınlarımızın kültürel etkinliklere daha fazla aktif olmasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlar hem kültürel mirasımızı tanımamızı olarak sağlıyor hem de bir arada olmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bundan sonra da kadınlarımıza yönelik bu tür kültür ve sosyal etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.