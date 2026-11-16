Beyoğlu Başkan Vekili Karaahmetoğlu, parti içi kavga nedeniyle CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Beyoğlu Başkan Vekili Karaahmetoğlu, parti içi kavga nedeniyle CHP'den istifa etti

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Beyoğlu Başkan Vekili Karaahmetoğlu, parti içi kavga nedeniyle CHP\'den istifa etti
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Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karaahmetoğlu, parti içi tartışmaların yerel yönetimi olumsuz etkilediğini belirterek, bu bölünmüşlüğün Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemeyeceğini söyledi.

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karaahmetoğlu, "Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden alınmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkan Vekili seçilen CHP'li Sefer Karaahmetoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Beyoğlu Belediye Meclis üyeliğine seçildiğim günden bu yana hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum" diyen Karaahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu'na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu. Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor. Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu'nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor.

"İNANCIMI KAYBETTİM"

Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçları olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel YönetimİstanbulBelediyePolitikaBeyoğluGüncelKavgaSon Dakika

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