İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Göreve Başladı

HABER: HAKAN KAYA/KAMERA: UMUT GÖKBULUT

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediye binasında düzenlenen törenle görevi AKP'li eski başkan Haydar Ali Yıldız'dan devraldı. İnan, "Ben Beyoğlu halkına başkan olmayacağım, kardeş olacağım, arkadaş olacağım, yol arkadaşı olacağım, evladı olacağım. Ben Beyoğlu'na başkanlık yapmaya değil, hizmet etmeye geldim." dedi.

İstanbul'da 30 yılın ardından AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu'nda seçimi kazanan İnan Güney, sabah saatlerinde mazabatasını ilçe seçim kurulundan aldıktan sonra görevi devralmak için Şişhane'de bulunan Beyoğlu Belediyesi'ne geçti.

Belediye önünde düzenlenen törene Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

"BEYOĞLU HALKI SANDIKTA, GEÇİNEMİYORUZ, SOSYAL DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR DEDİ"

Tören öncesi horon ve halk oyunları gösterisi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kürsüye çıkan İnan Güney, Beyoğlu halkına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Beyoğlu Belediyesi, Türkiye'nin ilk belediyesi. Kurulduğu tarihten bugüne ilk belediye başkanından, son belediye başkanı sayın Haydar Ali Yıldız'a kadar emek veren tüm belediye başkanlarına, tüm personele teşekkür ediyorum. Biz, yapılan tüm iyi işlerin takipçisi, tüm iyi işlerin devamcısı olacağız. Beyoğlu halkı sandıkta bir şeyler söyledi, sandıkta hepimize bir mesaj verdi. Beyoğlu halkı bize 'artık partizanlıktan bıktık' dedi, Beyoğlu halkı 'artık bizi ayrıştırmayın, bizi farklılıklarımızla kabul edin' dedi. 'Bizi farklılıklarımızla kabul edip sorunlarımızı çözün' dedi. 'Okmeydanı bölgesi kentsel dönüşüm sorunumu artık siyasetin sömürü alanından çıkarıp, çözün' dedi bize. Yine Tophanesi'nden Sütlücesi'ne, Halıcıoğlu'ndan Okmeydanı'na insanlar artık otopark sorunumuzu çözün komşu komşuyla kavga ediyor' dedi. Yine Beyoğlu halkı 'geçinemiyoruz' dedi. 'Sosyal dayanışma ihtiyacımız var' dedi sandıkta. Beyoğlu halkı, belediyeyi bu zor günlerde yanında görmek istediğini belirtti. Yine gençlerimiz iş, AŞ sorunuyla boğuşan gençlerimiz, mesleği olmayan gençlerimiz, sosyalleşmek isteyen gençlerimiz ve sürecin ilk gününden itibaren yüreklice yanımızda olan gençlerimiz... Ben Beyoğlu'nun gençlerine selam olsun diyorum. Onlara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu olacak diyorum."

"BEN BEYOĞLU'NA BAŞKANLIK YAPMAYA DEĞİL HİZMET ETMEYE GELDİM"

5 yıl boyunca bütün enerjisini Beyoğlu halkının sorunlarını çözmek için harcayacağını dile getiren Güney, "Emekliler pazarda, sokakta yolumuzu çevirdi, destek olmamızı istedi. Yine çocuklarımız sokaklarında oyun sahası, park, futbol sahası istedi bizden. Belediye işçilerimiz 'parayı pulu bir yere bıraktık, insanca muamele görmek istiyoruz' dedi. 'Kasımpaşa sahili artık ranta değil, halka açın' dedi bize sandıkta. Yine can dostlarımıza sahip çıkın, veterinerlik hizmetine çağ atlatın dedi Beyoğlu'ndaki komşularımız. 'Kimliksizleşen Beyoğlu'nun kimliğini geri getirin' dedi. 'Yine kültür sanatın başkenti yapın' dedi. 'Yine festivallerin coşkusu bu sokaklarda yaşansın' dedi Beyoğlu halkı bize. ve 45 mahalle birden 'artık bu yollarımızı yapın, yürünemeyecek halde yollarımıza hizmet edin' dedi değerli yurttaşlarım. Ben pazar günü bu mesajı aldım. Ben bu mesajı başucu kitabım yaptım. Ben bu mesajı 5 yıllık yol haritam yaptım. 5 yıl bütün derdim, çabam, enerjim, Beyoğlu halkının bu sorunlarını çözmek için olacak. 'Gecemi gündüzüme katacağım, bu sorunları çözeceğim' dedim. Bu sorunları çözmek için bütün enerjimi sarf edeceğim. Ben yola çıkarken 'ben her şeyi bilirim' demedim. Ben her şeyi bilemeyebilirim ama biz bilenlerle yol yürüyeceğiz değerli dostlarım. Beyoğlu'nun kültür sanatına, sanatçılarla yol vereceğiz. Beyoğlu'nun kentsel dönüşümünü yaşayanlarla belirleyeceğiz. Beyoğlu'nun gençlerin taleplerini gençlerle konuşacağız. Esnafın sorunlarını esnafla konuşarak çözeceğiz. Altıncı daireye kapanıp vatandaşa rol biçmeyeceğiz. Altıncı daire Beyoğlu Belediyesi vatandaşın hizmetkarı olacak. Ben Beyoğlu halkına başkan olmayacağım, kardeş olacağım, arkadaş olacağım, yol arkadaşı olacağım, evladı olacağım. Ben Beyoğlu'na başkanlık yapmaya değil, hizmet etmeye geldim. Buradan bütün Beyoğlu Belediyesi personeli arkadaşlarıma da bundan sonra icraatlerini bu bakış açısıyla yapmalarını istiyorum." dedi.

"BEYOĞLU HALKINA LAYIK BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Sorunları büyük bir birliktelikle çözeceklerini söyleyen Güney konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Ben buna Beyoğlu birlikteliği dedim. Bu Beyoğlu birlikteliğini biz 45 mahalleyle birlikte oluşturduk. Biz Beyoğlu birlikteliğini Alucralı hemşehrilerimizle, Sivaslı hemşehrilerimizle, Mardinli kardeşlerimizle, Aksekili, Rizeli, Samsunlu, Batmanlı komşularımla biz Beyoğlu birlikteliği oluşturduk. Biz yine çocuklarla, gençlerle, emeklilerle, kadınlarla, esnafla, sanatçılarla bir Beyoğlu birlikteliği oluşturduk. Bu birliktelik, Beyoğlu'nun önümüzdeki 5 yılına damga vuracak, çözülmedik sorun, sıkmadık el bırakmayacağız. 'Aşk ile olmalı, yürek ile olmalı' demiş şair. Ben de şunu söylüyorum, doğup büyüdüğüm mahalleme, sokaklara, ilçeme ben aşk ile yürek ile hizmet etmek için yola çıktım. Beyoğlu halkı beni bu göreve layık gördü ben de onlara layık bir belediye başkanı olmak için var gücümle çalışacağım."

ÖZGÜR ÇELİK: 31 MART'IN HEYECANIYLA TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şöyle konuştu:

"İnan başkanımız Beyoğlu halkına, partisini ayırmadan, siyasi düşüncesini ayırmadan yaşam tarzına ayırmadan herkese eşit bir hizmet sunacak. Kasımpaşa'ya da eşit hizmet sunacak, Cihangir'e de eşit hizmet sunacak, Sütlüce'ye de eşit hizmet sunacak, Okmeydanı'na da eşit hizmet sunacak. Beyoğlu'nun çocukları için, gençleri için, kadınları için, emeklileri için, emeklileri için haklı belediyecilik uygulamaları gerçekleştirecek. Kıymetli başkanıma başarılar diliyorum, Yolun açık olsun başkanım diyorum. Ayağına taş değmesin diyorum. 31 Mart bizim için bir sonuç değildir. 31 Mart bizim için yeni bir başlangıçtır. 31 Mart yeni bir umudun başlangıcıdır. O umut Beyoğlu'nda İnan Güney'dir. O umut İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dur. ve 31 Mart'ta ortaya çıkan umut genel başkanımız sayın Özgür Özel'lin önderliğinde, Anadolu'da, Anadolu'nun dört bir yanında kazandığımız belediye başkanlarıdır. 31 Mart'ın umuduyla, 31 Mart'ın heyecanıyla Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

GÖREVİ DEVRALDI

Belediyenin önünde yapılan konuşmaların ardından İnan Güney, devir teslim için başkanlık makamına geçti. Düzenlenen devir teslim töreniyle Güney, görevi AKP'li eski başkan Haydar Ali Yıldız'dan devraldı. Tören öncesi imam Ferdi Gümüşsuyu de vatandaşlarla birlikte dua etti.