Beyoğlu Belediyesi\'nin Kaymakamlık Binasından Çıkarılması Tepkilere Neden Oldu

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Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı birimlerin ortak kullanılan kaymakamlık binasından çıkartılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Bina önündeki kaldırımda kurulan çadırda hizmet veren belediye birimlerini gören bir yurttaş, "Belediye cezalandırılmak isteniyor, bunun nazarında yurttaşlar da cezalandırılıyor" dedi.

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlükleri birimleri; Kaymakamlıkla ortak kullanılan binadan geçen hafta çıkarılmıştı. AK Parti'nin yönettiği 2023 yılından beri belediye ve kaymakamlık, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı ortak kullanıyordu.

Uygulamaya tepkiler sürerken belediye birimleri de kaymakamlık binası kaldırımında kurduğu çadırla çalışmalarını sürdürüyor. Yardım için gelen yurttaşların talepleri not alınırken bilgisayar ve sistem olmadığı için işlem yapılamıyor.

"Çıkarmalarının sebebini anlayamadım"

Çadıra uğrayan Hasan Karaman isimli bir yurttaş, duruma tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaş, "Ben de şaşırdım. Bu nasıl iş? Anlayamadım, neden böyle oldu. Çıkarmalarının sebebini anlayamadım. Uzatsınlar kirayı o zaman. Niye uzatmamışlar? Yazık yani. Hakikaten üzüldüm ben. Bu vaziyette nasıl yardımcı olunacak? ya belediye cezalandırılmak isteniyor, bunun nazarında yurttaşlar da cezalandırılıyor. Durumu oraya getiriyorum. Bu, olmaması gereken bir şey. Bir vatandaş olarak gerçekten üzülüyorum" ifadelerini kullandı.