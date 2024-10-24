Beyoğlu'nda "cinsel sapkınlık partisi" iddiasına ilişkin 32 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda "cinsel sapkınlık partisi" iddiasına ilişkin 32 zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda, internet sitesi üzerinden ilanlarla "cinsel sapkınlık partisi" düzenledikleri ve buna katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

24.10.2024 13:51
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Beyoğlu'nda, internet sitesi üzerinden ilanlarla "cinsel sapkınlık partisi" düzenledikleri ve buna katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında bir internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık videoları paylaşıldığı, bu sitenin T. T. (29) ve L.S. (29) tarafından organize edildiği belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, internet sitesinden 250 lira karşılığında bilet satılarak Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta faaliyet gösteren bir kulüpte 20 Ekim'de parti düzenleneceğini tespit etti.

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında alınan arama ve el koyma kararları kapsamında yapılan operasyonda, cinsel amaçlı bazı hareketlerin kameraman tarafından kayda alındığı belirlendi.

Kulüpte ve organizatör olan kişinin evindeki aramalarda partide cinsel amaçlı kullanılan çeşitli malzemeler, çok sayıda kağıt bileklik, renkli reklam afişleri, tanıtım kartları, organizasyonu kaydetmek için kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

Kulüpte bulunan 32 şüpheli gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından müşteri olarak değerlendirilen Yunanistan, Almanya, Rusya, Ürdün ve Azerbaycan uyruklu 8 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi, 15 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Partiyi düzenledikleri ve mekan sahibi oldukları belirlenen 9 şüpheliden 8'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'cinsel sapkınlık partisi' iddiasına ilişkin 32 zanlı yakalandı - Son Dakika

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