Beyoğlu'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

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Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda renkli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı İnan Güney'in konuşmalarının ardından müzik ve dans gösterileriyle baharın gelişi coşkuyla karşılandı.

05.05.2025 09:51  Güncelleme: 10:07
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(İSTANBUL) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği şenlikte coşkuyla kutlandı.

Beyoğlu Belediyesince, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "Umut, Bahar, Bereket: Beyoğlu'nda Hıdırellez" temasıyla Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beyoğlu Romanlar Dernek Başkanı Gökçen Vural'ın konuşmalarıyla başlayan şenlikte, Popstar Erkan ve Grup Kapilo sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan programda, baharın gelişi dileklerle, danslarla ve ritüellerle karşılandı. Kutlamalarda, Roman dans gösterileri, sihirbaz, jonglör ve ateşbaz performansları izleyicilere görsel bir şölen sundu, çocuk atölyeleri de minik misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Hıdırellez'in geleneksel ritüelleri dilek balonunun uçurulması, gül ağacı altına dilek bırakma, çaput bağlama ve Hıdırellez ateşinin yakılması da hep birlikte yapıldıleştirildi.

"Hıdırellez'in en çok yakıştığı ilçe Beyoğlu'dur"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Hıdırellez'in, birliğin ve beraberliğin bayramı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Doğanın canlanması renklerin bir arada olmasıdır. Dolayısıyla bu tarife baktığımızda da Hıdırellez'in en çok yakıştığı ilçe Beyoğlu'dur. Çünkü Beyoğlu'nda birçok dilden birçok dilden, birçok kültürden, birçok gelenek görenekten insanımız bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Beyoğlu'nun mayasında bizim komşuluğumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz vardır. 5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hz. Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu, dolayısıyla dileklerimizin kabul olacağı gecedir. Buradan dileklerimizi hep birlikte ortaklaştıralım. Çocuklarımızın hep birlikte huzur içinde yaşayacağı, zorluğun ve yokluğun olmadığı bir ülke dileyelim. Haksız, hukuksuz yere cezaevinde yatanlara özgürlük ve adalet dileyelim. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan demokrasi, özgürlük ve adalet dolu bir Türkiye dileyelim. Hep birlikte Beyoğlu ile, İstanbul ile Türkiye ile hep beraber kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin artarak devam edeceği bir ülke dileyelim. Hızır hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

"Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun"

Beyoğlu Romanlar Dernek Başkanı Gökçen Vural da "Baharın, umudun müjdecisi Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun. Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Bizlerin bu güzel ve mutlu günde bir arada olmasına vesile olan, bundan bir yıl önce sizlerin helal oylarıyla belediye başkanlığını kazanan, sosyal belediyecilikte yeni bir çağ başlatan, yapmış olduğu hizmetlerle Beyoğlu'nda ilklere imza atan İnan Güney başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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