BEYOĞLU\'NDA RUS TURİSTİ ÖLDÜREN SANIK ÜSTÜNDE BOL ELBİSE VARDI, İSABET ETTİĞİNİ GÖRMEDİM

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BEYOĞLU'nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk (40)'u bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Cihan Kaçmaz savunmasında, "Ben Umut'un elinden bıçağı korkutmak amaçlı aldım. Üstünde bol bir elbise vardı. Korkutma amaçlı olarak bu şahsa salladım. Ben isabet ettiğini de görmedim ve oradan uzaklaştım. Maktulün yere düştüğünü ve yaralandığını dahi görmüş değilim. Yoksa ben onu o şekilde orada bırakmazdım" dedi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan getirildi. Başka suçtan tutuklu sanık Şervan Yavuz ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları Rüveyda Gökşin Aktura ve Merve Aktura'da duruşma salonunda hazır bulundu.

"MAKTULÜN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ VE YARALANDIĞINI DAHİ GÖRMÜŞ DEĞİLİM"

Duruşmada savunma yapan Cihan Kaçmaz, "Benim şahsı öldürme ve yaralama gibi bir amacım yoktu. Bıçaklama hadisesinden yaklaşık yarım saat kadar önce ben oradan geçerken, Umut'a selam vermek istedim. Şervan'ı da önceden tanırım. Umut ve Şervan yabancı bir şahıs ile konuşuyorlardı. Anlaşabiliyorlardı. Hangi dilden konuştuklarını bilemiyorum. İtişiyorlardı, ben bu şahsın korkarak gitmesini istedim. Ancak bu şahıs hareketler yapıyordu. Biraz uzaklaşıp cinsel organını çıkardı. Zıplıyordu. Umut bıçağı çıkarıp bu şahsa salladı. İsabet ettiğini görmedim. Yabancı kişi bize yumruk attı. Yumruk bana isabet etti. Ben Umut'un elinden bıçağı korkutmak amaçlı aldım. Yabancı şahsın üstünde bol bir elbise vardı. Korkutma amaçlı olarak bu kişiye salladım. Ben isabet ettiğini de görmedim. Sonra oradan uzaklaştım. Maktulün yere düştüğünü ve yaralandığını dahi görmüş değilim. Yoksa ben onu, o şekilde orada bırakmazdım. Ben bu şahsın cep telefonunu ya da başka bir eşyasını almış değilim. Olay sırasında alkollüydüm" dedi.

"KENDİMDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM"

Umut Aslan ise savunmasında diğer sanıkları sima olarak tanıdığını söyleyerek, "Olay tarihinde yolda yalnız başıma yürürken merdivenlerde yabancı biri ile tanımadığım bir şahsın oturduklarını, aralarında bir 100 dolar muhabbetini gördüm. İngilizce konuşmaya çalışıyorlardı. Merakımdan bunları dinledim. Anladığım kadarıyla yabancı şahsın yanında oturan kişi, yabancı şahsın telefonunu getirme karşılığında 100 dolar istiyordu. Ben bunu böyle anladığım için yardımcı olmak istedim. Oradaki kişiye 'telefonunu aldıysan getir, paranı verecek' dedim. Şahıs telefonu almadığını söyledi. Bir süre sonra Şervan geldi. Ben Şervan'ın yabancı şahsın ceplerini karıştırdığını görmedim. O esnada Cihan yoktu. Bıçaklama hadisesinin olduğu yer ile merdivenler arasında 30-40 metre kadar mesafe vardı. Aşağı doğru giderken şahıs cinsel organını çıkardı, orada idrarını yaptı. Ağır küfürler ediyordu. Üzerime geldi. Ben bu üzerimden uzaklaştırmak istiyordum. Uzaklaşmıyordu. Bana yumruk attı. Kendimden uzaklaştırmak için bıçağı salladım. Kendisine isabet etmedi. Ancak vurmak için sallamadım. Aramızda zaten mesafe vardı. Geri çekildi. Bıçağı cebime koydum. Cihan bıçağı cebimden benim rızam dışında aldı. Aralarında arbede çıktı. Ben bıçağın şahsa isabet ettiğini ve yere düştüğünü de görmedim. Ben Cihan'ın gerçek adını da bilmiyorum. Ben cezaevinden Kovid için çıkmıştım. Suç işleme kastım yoktur. Yabancı uyruklu kişinin telefonunu ya da herhangi bir eşyasını almış değilim" diye konuştu.

"KEMERİNDEN TUTUP SALLAYARAK BÖYLEMİ ÇALDILAR DİYE SÖYLEDİM"

Sanıklardan Şervan Yavuz savunmasında, "Ben yabancı uyruklu kişinin telefonunu ya da eşyasını yağmalayama çalışmış değilim. Diğer sanıkları oralarda görüyordum. Sima olarak tanıyorum. Ancak herhangi bir samimiyetim yoktur. Ben oradan tesadüfen geçiyordum, yabancı kişiyle tanımadığım bir kişi konuşuyorlardı. Bunların hangi dilde konuştuklarını bilmiyorum. Bu kişi yabancı şahsa, '100 dolar ver, telefonunu vereceğim' diyordu. Ben de bunları dinledim. Kemerinden tutup sallayarak, 'böyle mi çaldılar' diye söyledim. Bir süreliğine oradan uzaklaşmıştım. Döndüğümde yabancı şahsın yerde yattığını gördüm. Sedyeye yatırılmasına yardımcı olmaya çalıştım. Bıçaklama olayını görmedim" şeklinde konuştu.

"KORKUTMA MAKSADIYLA BIÇAĞI SALLAMIŞTIR"

Sanıklardan Kaçmaz'ın avukatı Rüveyda Gökşin Aktura, "Görüntülerde maktulün aşırı alkollü olduğu, merdivene çöktüğü, sanıklarında ne olduğunu anlamak için maktulün yanına geldikleri görülmektedir. Müvekkilin yağma kastıyla bir teması yok. Diğer sanıklardan herhangi biriyle fikir ve eylem birliği içerisinde bir icra hareketi yoktur. Müvekkilin elinde herhangi bir telefon da yoktur. Maktul uzaklaştırılmaya çalışılmıştır ancak cinsel organını göstererek küfürler etmiştir. Sokaktan geçenlerin dahi tepkisini çekmiştir. Müvekkilin tahrik altında olduğu bellidir. Bütün bunlara rağmen maktul küfürlerine devam etmiştir. Maktulü oradan uzaklaştırmak için Umut bıçağı göstermiştir. Maktul, 'gel kavga edelim' şeklinde hareketlerine devam etmiştir. Maktulü oradan uzaklaştırmak istemişlerdir. Müvekkil bıçağı havaya iki kez savurmuştur, ileri geri hareketler yaparak maktulü oradan uzaklaştırmak istemiştir. Esasen korkutma maksadıyla bıçağı sallamıştır. Bıçağın isabet ettiğinden dahi müvekkil ve maktulün farkındalığı ilk etapta olmamıştır. Müvekkilin yağmaya teşebbüse yönelik bir eylemi de yoktur. Maktul tek bir bıçak darbesi almış. Kastı kesinlikle öldürme değildir. Maktul 5 dakika boyunca penisini göstererek küfürler etmiştir. Yağma suçundan beraatı gerekir. Diğer eylem yönünden ise suç vasfının değişme ihtimaline binaen tahliyesini ve beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda gündüz vakti sokakta otururken şüpheliler Cihan Kaçmaz, Şervan Yavuz ve Umut Aslan'ın yanına geldiği anlatıldı. Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüpheliler, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, şüpheli Şervan Yavuz'un Nechıporchuk'un kemerinden tutarak silkelediği, Rus adamın karşılık vermesi ile şüphelilerin maddi bir menfaat elde edemedikleri belirtilerek, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı. Şüpheli Yavuz'un olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği, Vyacheslav Nechıporchuk'un tartışma devam ederken, şüphelilerden Umut Aslan'a cinsel organını göstermesi üzerine Umut ile Cihan'ın üzerine doğru yürüdüğü ifade edildi. Umut Yavuz'un yanında bulunduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastı ile hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği, bu esnada Cihan Kaçmaz'ın; arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un haytanı kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtildi. İddianamede şüphelilerden Şervan Yavuz hakkında "kasten öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ile Umut Aslan'ın 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un 'Birden fazla kişi ile yağmaya teşebbüs' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.