Kağıthane'de 3 kişi, husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. 1'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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