Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Kağıthane'de 3 kişi tarafından, husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş açıldı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi ise yaralandı.

13.04.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Kağıthane'de 3 kişi, husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. 1'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

SİLAHLA ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kağıthane\'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: AA

Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

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  • Cihan CANKAYA: Kimsenin cani sıkılmaz bu ülkede. Macera dolu her an ölebilirsin 115 3 Yanıtla
  • Heri Bildiğini sanan şey: Al sana denetimli serbestlik 94 1 Yanıtla Kzk : Ne alaka koçum , ne alaka ?????? Denetimli sayesinde yaptığı hatayı anlayıp adam olan çok insan var. 16 82
  • Erkut Köse: Bu ülkede her şey yükselir zam olur hiçte inmez ama cezaya hiç bir zaman yükselme gelmez tam tersine iner 66 1 Yanıtla
  • Mert kursun : Askere gerek yok hadin israile hucum deseler vatandasin belindeki cephaneyle bir gunde o is tamam 15 7 Yanıtla
  • Zafer DÖNMEZ: Fazla ayrıntıya girmeye gerek yok mahal belli olay belli Scarface olayı artık namus geçerli olan para birimi ile çözülebiliyor 2 1 Yanıtla
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