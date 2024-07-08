Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan laf atma tartışmasında bir kişi silahla bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganın silahını çıkararak ateş ettiği ve yaralanan kişinin düştüğü görülüyor.

08.07.2024 11:35
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BEYOĞLU'nda, iki grup arasındaki laf atma tartışmasında bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçük Piyale Mahallesi Ufak Köprü Sokak üzerinde dün gece 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine laf attığı iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi silahını çıkararak karşı tarafa ateş etti. Kurşunun isabet etmesi sonucu, Müslüm H. bacağından vuruldu. Saldırganlar, iki motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralı, arkadaşları tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

Yaşanan tartışma ve bir kişinin silahla vurulması, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi silahını çıkararak Müslüm H.'ye ateş ediyor. Yaralı, yere düşerken şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

Beyoğlu\'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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