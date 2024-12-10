Beyoğlu'nda Yağmurla Birlikte Yol Çöktü, İki Daireyi Su Bastı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yağmurla Birlikte Yol Çöktü, İki Daireyi Su Bastı

Beyoğlu\'nda Yağmurla Birlikte Yol Çöktü, İki Daireyi Su Bastı

Beyoğlu'nda sokaktaki kazı çalışmasının ardından meydana gelen yol çökmesi, yoğun yağmur sonrası iki dairenin su altında kalmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etti ancak eşyalar zarar gördü. Ev sahibi, gece yağmur yağsaymış durumu daha da kötü olabileceğini belirtti.

10.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:57
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda sokakta yapılan kazı çalışmasının ardından yağışla birlikte yolda çökme meydana geldi. Yağmur suyu giderlerinin kapanması sonrası 2 daireyi su bastı. İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye ettiği dairelerde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evde oturan Yusuf Çiçek, "Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Su lağımdan yukarı vurdu. İki dairemizi de su bastı. Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz"

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kazı çalışmasının ardından yağan yağmurla birlikte yolda çökme meydana geldi. Olay sonucunda çöken toprak, yağmur suyu giderleri kapatınca sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki 2 daireye ve asansöre su bastı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.

'BU YAĞMUR GECE YAĞSAYDI FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ'

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Yusuf Çiçek, "Yoğun yağmurdan dolayı İSKİ'nin mahallemizde yapmış olduğu kazı çalışmasında yol çöktü. Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu. Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yani bu yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi. Çocuğuma zarar gelebilirdi. Hani burada eşyaların her şeyi hesabı verilebilir ama bu tarz bir durumu, bir can kaybının kesinlikle hesabı verilemez. Ucuz atlattık. Bu arada İSKİ'yi saat 5'ten beri aradık. Şu an saat 9, hala gelmediler. İtfaiye geldi sağ olsun evdeki suyu ve bahçedeki suyu çekti. Ama İSKİ hala geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz, maalesef gelmediler bekliyoruz. İtfaiye erleri hani olur da İSKİ gelene kadar yine yağmur yağarsa muhtemelen yine su basacaktır buraları. Tekrar arayın, tekrar gelip boşaltırız dediler. Yani şu an kısır döngünün içerisindeyiz. Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz. Şimdi dua ediyoruz ki, İstanbul'da Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde 'Allah'ım yağmur yağmasın' diye dua ediyoruz şu an. Bu durumdayız" dedi.

Kaynak: DHA

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