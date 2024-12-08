Beyoğlu'nda Yangın: 3 Çocuk Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yangın: 3 Çocuk Dumandan Etkilendi

Beyoğlu\'nda Yangın: 3 Çocuk Dumandan Etkilendi

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında 3 çocuk dumandan etkilenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

08.12.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Yangının devrilen sobadan çıktığı öğrenildi. Dumanların yükseldiği dairedeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 çocuk dumandan etkilendi; çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın 3. katında sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ve daireden dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, dairede kalanlar dışarı çıkarıldı.

3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuğa ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.Oksijen verilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Yangın: 3 Çocuk Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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