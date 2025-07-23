Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan Özel Halk Otobüsü şoförü, adliyeye sevk edildi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda dün meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan Özel Halk Otobüsü şoförü F.A, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Otobüs şoförü F.A'nın emniyetteki ifadesinde, "Gaz takılı kaldı, fren tutmadı" dediği öğrenildi.

Olay

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpışmış, 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü F.A'yı (61) gözaltına almıştı.

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti. Kayıtta, İETT otobüsünün ticari araca çarptıktan sonra bir taksiye vurduğu, taksinin de önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle iki yolun ortasındaki demir bariyere çıkması, çevredeki yayaların da kaçışması görüntülerde yer alıyor.