Beyoğlu\'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı

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Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 15'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanık katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Furkan Kafalı, saldırının faili Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada, 20 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal el-Hacmaos, Velid Halil, Fehman Hüseyin ve Saliha Bişkin dosyalarının tefrik edilmesi talep edilen mütalaada, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Mahmud Haso, Messut Hesso, Muhammed Şiho ve Salih Carkes'in ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesi istendi.

7 sanığın tutuklanması, firari Bilal el-Hacmaos hakkında kırmızı bülten istendi

Mütalaada, 7 tutuksuz sanığın, üzerlerine atılı suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı ile sanıkların yabancı ülke vatandaşı olması nedeniyle kaçma şüpheleri bulunduğu değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verilmesi öngörüldü. Mütalaada, ayrıca firari sanık Bilal el-Hacmaos hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması talep edildi.

Sanık Albashır'ın YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın kamu düzenini bozmak ve toplumda kargaşa yaratmak, devlete olan güveni sarsmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığı kaydedildi.

Sanığın patlayıcı malzeme eşliğinde Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği aktarılan mütalaada, örgütün kurduğu şebeke vasıtasıyla yasa dışı yollardan İstanbul'a gelen sanığın, örgütün temin ettiği güvenli eve yerleştirilip örgütün sağladığı kamufle sistemi dahilinde uyumunu tamamlayıp eylem hazırlıklarına başladığı vurgulandı.

Albashır'ın, saldırının ortaya koyacağı kaosu hesapladığı ve bölgesel keşif çalışmaları yaptığı, sahadan elde ettiği verileri örgüt yöneticilerine aktararak hedef bölgenin ve eylem noktasını tespit ettiği anlatılan mütalaada, saldırıda kullanılacak patlayıcının soğukkanlılıkla hazırlanıp etkisini arttıracak etmenlerin de hassasiyetle temin edildiği bildirildi.

"Onun bomba olduğunu bilmiyordum"

Mütalaa hakkında istenen cezanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Ahlam Albashır, "Onun bomba olduğunu bilmiyordum. Ahmet'in, Ammar'ın herhangi bir insanın bu konuyla alakası yok. Bana 'Sadece turist olarak gidip fotoğraf çek' dediler. Bu vefat eden insanlardan dolayı ben geceleri uyuyamıyorum. Ben yetim biriyim, kimsenin yetim kalmasını istemem. Elimden gelen bütün her şeyin bazı insanlara ulaşılması için elimden geleni yaptım. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmek için hazırım. Rana'nın evine gittim, yemek yiyordum. Fatma'nın bir süre evinde kaldım, onların terörle alakaları yok. Onlar bu olayda aldatıldı, bir suçu yok. Bana ne verirlerse itiraz etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Kafalı da bunun üzerine tercümana sanık Albashır'a söylemesi için "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın." dedi.

Diğer sanıklar da söz aldı

Mütalaanın ardından söz alan sanıklardan Ferhat Habeş, "Müslüman olduğum için hiçbir şekilde kabul etmiyorum. İnsanlık yaptım, onu yanıma aldım, kapımı açtım, yemek verdim, yardım ettim. PKK ile herhangi bir alakam yoktur, ben zaten onlardan kaçtım. Nasıl insan öldüreyim. Eşimden, çocuklarımdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Bu suçları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Rama El-Taha ise terör örgütü PKK'yı saldırıdan önce duymadığını, çocukluğunda babasını kaybettiğini, 4 çocuğunun da hem annesi hem babası olduğunu söyledi.

Sanık Albashır'ı yetim olduğunu bildiği için evine aldığını ifade eden ve savunması sırasında ağlayan sanık Taha, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Mahmud Elabid ise sanık Albashır'ı tanımadığını, saldırıyla ilgisi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Söz alan sanık Albashır'ın avukatı, "Söyleyecek bir şeyimiz yoktur." dedi.

Sanık Fatma Berkel'in avukatı, Suriye'de Arap kültürüyle büyüyen müvekkilinin eşinin isteklerine karşı gelemeyeceğini, bu nedenle Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaos'ı eve aldığını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Rama el-Taha, Mahmud el-Yusuf ve Mahmud Elabid'in üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emrinin beklenmesine hükmeden heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını karara bağladı.

Heyet, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığı, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılıyor.

İstenen cezalar

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Firari sanık Halil Menci MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal el-Hacmaus'u yönlendiren ve yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist sanık Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edilmişti. Menci, 22 Şubat'ta Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.