Beyoğlu\'nda 28 yaşındaki Ramazan evinde ölü bulundu; kız arkadaşı gözaltına alındı

06.05.2026 10:40  Güncelleme: 10:42
Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki dairede bulunan Ramazan Kutlu'nun hayatını kaybetmesi sonrası evde uyuşturucu maddeler bulundu. Kız arkadaşı gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Beyoğlu’nda bodrum kattaki bir dairede çekyat üzerinde hareketsiz halde bulunan 28 yaşındaki Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, 28 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakan vatandaşlar, içeride hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ramazan Kutlu’yu çekyat üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kutlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDE UYUŞTURUCU VE APARAT BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ve küllükte uyuşturucu izmaritleri bulundu. Yetkililer, Kutlu’nun vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadığını açıkladı.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.’nin ifadesine başvuruldu. Kadının ifadesinde, Kutlu’nun aniden rahatsızlandığını ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatıma Zahra L. hakkında “ Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı. Kadının ayrıca “Kasten yaralama”, “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “ Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi” suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan Fatıma Zahra L., savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili “şüpheli ölüm” kapsamında soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

