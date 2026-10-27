Beypazarı Emniyeti, 2026'da 117 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirterek uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beypazarı Emniyeti, 2026'da 117 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirterek uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, alışveriş ilanları ve kendisini polis ya da asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. İlçede 2026'da 117 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, para taleplerine itibar edilmemesini istedi.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada karşılaşılan cazip alışveriş ilanlarına karşı dikkatli olunması ve para kaptırılmaması gerektiği belirtildi.

İlçenin polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılında 117 dolandırıcılık olayı meydana geldiği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, vatandaşlardan para talep edebilecek kurumların kanunla belirlendiğini ifade ederek, polis ve askerlerin kimseden para istemeyeceğini vurguladı.

Tufan, internet üzerinden alışverişlerde 91, kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili 16, telefonda kendisini asker veya polis olarak tanıtma yöntemiyle 10 olay yaşandığını belirtti. Tufan, "Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmesin. Acil para yardımı ya da hesaplarınıza para yatırılması isteklerine olumlu yanıt vermeyin." uyarısında bulundu.

Emniyet Müdürlüğünün paylaşımlarında da sahte alışveriş sitelerindeki cazip fiyatlara aldanılmaması, banka ve kredi kartı şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması ve kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere inanılmaması istendi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarda kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkAlışverişBeypazarı3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Bir de kayda alıp paylaştılar Tartışma yaratan tedavi yöntemi Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Okulda kahreden son 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:22
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 18:36:49. #7.12#
SON DAKİKA: Beypazarı Emniyeti, 2026'da 117 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirterek uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei