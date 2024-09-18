Beypazarı MYO\'da Yeni Akademik Yıl Başladı

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Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl başladı.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, konferans salonunda düzenlenen törende, Ankara Üniversitesi'nin, Ankara'nın köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

Okulda yüz yüze ve uzaktan eğitim programıyla yeni bir dönemin daha başladığını belirten Bayraktar, öğrencilere başarı diledi.

Program, günün anısına akademisyen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.