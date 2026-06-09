Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mahalle muhtarlarına, olası yangınlara erken müdahalede kullanılmak üzere 3 ton kapasiteli su tankerleri dağıtıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen törende, 8 mahalle muhtarına 3 ton kapasiteli su tankeri teslim edildi.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, törende, su tankerlerinin yangın sezonu öncesinde teslim edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Törene, Beypazarı İtfaiye Amiri İlhami Karaaslan ile mahalle muhtarları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'na Yangınla Mücadele İçin Su Tankerleri - Son Dakika
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