Beypazarı\'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve beraberindeler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehir Stadı'nda devam eden törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Öğrencilerin tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, okunan şiirlerle dünya genelindeki ve Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Törene, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.