Beypazarı\'nda lise öğrencilerine seminer verildi

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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Beypazarı'nda çevre projesi kapsamında lise öğrencilerine seminer verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün projesi kapsamında KYK yurdundaki programa, emekli din görevlisi Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, konuşmacı olarak katıldı.
Arcaklıoğlu, Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, Kudüs konulu seminer verdi.
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