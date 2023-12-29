Beypazarı\'nda sabah namazı buluşmaları devam ediyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Gazi Gündüzalp Mescidi'nde kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarının ilçedeki camilerde devam ettiğini söyledi.
İnciler, "Yeni yılın ilk sabah namazı buluşması ise Oymaağaç Mahallesi'ndeki camide olacak. Katılım sağlayan cemaatimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sabah namazı buluşmalarında cemaatimiz giderek artıyor." dedi.
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