Beypazarı'ndaki Karagöl Tabiat Parkı'nda Gençler Çadır Kampı Kurdu - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki Karagöl Tabiat Parkı'nda Gençler Çadır Kampı Kurdu

Beypazarı\'ndaki Karagöl Tabiat Parkı\'nda Gençler Çadır Kampı Kurdu

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı'nda çadır kampı kuran gençler bir araya geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gençlere kamp içindeki davranışlar, yön bulma ve ilk yardım konularında bilgi verildi. Gençler, kampın ardından Karagöl etrafında yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, gençlerin sosyal aktivitelerine destek olmak amacıyla bu tür organizasyonları düzenlediklerini belirtti ve gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

11.05.2024 12:19
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, çadır kampı kuran gençleri ağırladı.

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesiyle çok sayıda genç Karagöl'e gelerek çadır kampı kurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, gençlere, kamp içindeki davranışlar, yön bulma ve ilk yardım konularında bilgi verdi.

Gençler daha sonra Karagöl etrafında yürüyüş yaptı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, AA muhabirine, gençlerin sosyal aktivitelerine destek olmak amacıyla Karagöl Tabiat Parkı'nda bir araya geldiklerini söyledi.

Kampın 2 gün süreceğini belirten Lal, "Burada 130'a yakın gencimiz var. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek veriyoruz. Beypazarı'ndaki gençlerimize, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hizmet ediyoruz." dedi.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Lal, "Beypazarı için yakın zamanda daha çok organizasyonlar yapacağız. Bu organizasyonlarda gençlerle olmayı sürdüreceğiz. Bugün burada 80 kamp çadırı kurduk. Gençlerimiz de oldukça memnun kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki Karagöl Tabiat Parkı'nda Gençler Çadır Kampı Kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'ndaki Karagöl Tabiat Parkı'nda Gençler Çadır Kampı Kurdu - Son Dakika
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