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Beypazarı SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi - Son Dakika
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Beypazarı SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar, yapılan seçimle belirlendi. Zafer Mahallesi muhtarı Onur Karacaoğlu ve Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal, mütevelli heyetine seçildi. Kaymakam Vedat Yılmaz ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, muhtarları tebrik etti.

Beypazarı SYDV Mütevelli Heyeti\'nde görev alacak muhtarlar seçildi
13.12.2023 - 17:12,
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Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde görev alacak muhtarlar seçimle belirlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan seçimde, muhtarlar mütevelli heyetinde görev alacak 2 muhtar için oy kullandı.

Mütevelli heyetine Zafer Mahallesi muhtarı Onur Karacaoğlu ve Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal seçildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, muhtarları tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi - Son Dakika
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