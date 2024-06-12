Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın elektrik kesintisi

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Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ile şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Beypazarı'da yarın 09.00-17.00 saatlerinde Ayvaşık ve Oymaağaç mahallelerinde, 09.00-10.00 saatlerinde Kurtuluş Mahallesi, 11.30-12.30 saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, 09.30-17.30 saatleri arasında Acısu, Dibekören, Saray Kabaca Üreğil, Dereli Doğançalı mahallelerinde cadde ve bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Güdül ilçesinde de Taşören, Tahtacıörencik, Özköy ve Kırkkavak mahallelerine elektrik verilemeyecek.