Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın elektrik kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın elektrik kesintisi

Beypazarı ilçesinde Ayvaşık ve Oymaağaç mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'nde 09.00-10.00 saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde 11.30-12.30 saatlerinde, Acısu, Dibekören, Saray Kabaca Üreğil, Dereli Doğançalı mahallelerinde 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Güdül ilçesinde ise Taşören, Tahtacıörencik, Özköy ve Kırkkavak mahallelerine elektrik verilemeyecek.

12.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ile şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Beypazarı'da yarın 09.00-17.00 saatlerinde Ayvaşık ve Oymaağaç mahallelerinde, 09.00-10.00 saatlerinde Kurtuluş Mahallesi, 11.30-12.30 saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, 09.30-17.30 saatleri arasında Acısu, Dibekören, Saray Kabaca Üreğil, Dereli Doğançalı mahallelerinde cadde ve bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Güdül ilçesinde de Taşören, Tahtacıörencik, Özköy ve Kırkkavak mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Kaynak: AA

Beypazarı, Dereli, Şebeke, Ankara, Saray, Güdül, Enerji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın elektrik kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde yarın elektrik kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement