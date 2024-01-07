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Beyrut Havalimanı'na Siber Saldırı Düzenlendi - Son Dakika
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Beyrut Havalimanı'na Siber Saldırı Düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçuş bilgi ekranlarına siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucunda Hizbullah ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar aleyhine yazılar ekranlara yansıtıldı. Ayrıca saldırının bagaj kontrol sisteminde de aksamalara neden olduğu belirtildi.

Beyrut Havalimanı\'na Siber Saldırı Düzenlendi
07.01.2024 - 22:25,
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına Hizbullah ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar aleyhine yazılar konuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, uçuş ekranlarında "Tanrının Askerleri" isimli bir radikal Hristiyan grubun imzasıyla paylaşılan mesajda, "Refik Hariri Havaalanı, Hizbullah'ın ve İran'ın havaalanı değildir. Ey Hizbullah, biz kimse adına savaşmayacağız. Havaalanı devletin pençesinden kurtulsun." denildi.

Söz konusu siber saldırının bagaj kontrol sisteminde de aksamalara yol açtığı bildirildi.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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İsrail, Lübnan, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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