BEYRUT, 15 Kasım (Xinhua) -- İsrail hava saldırılarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde yol açtığı yıkım, 14 Kasım 2024.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.(Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
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