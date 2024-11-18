BEYRUT, 18 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un orta kesimlerinde İsrail hava saldırılarının yol açtığı yangın, 17 Kasım 2024.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre pazar gecesi Beyrut'un yoğun nüfuslu mahallelerinden Mar Elias'ı hedef alan İsrail hava saldırısında iki kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Beyrut'ta İsrail Saldırısı: İki Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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