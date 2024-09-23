Beyt Cebrin'de Filistinli Askere Saldırı Girişimi

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir askeri nokta girişinde, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Cebrin bölgesindeki askeri nokta girişinde askere saldırı girişiminde bulunan bir Filistinli ateş açılarak vuruldu.

Açıklamada, eylemi gerçekleştirenin "etkisiz hale getirildiği" ve durumunun ağır olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail güçleri ve Filistinlerin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 159'u çocuk 10'u kadın 9'u yaşlı 706 Filistinli öldürüldü, 5 bin 750 kişi yaralandı.