Beyt Hanun'da Hava Saldırısı: 25 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyt Hanun'da Hava Saldırısı: 25 Ölü

İsrail ordusunun Beyt Hanun'da düzenlediği saldırıda 25 Filistinli, çoğu kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

10.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 10'dan fazlası çocuk ve kadın 25 kişi hayatını kaybetti.

Ailenin akrabalarından Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin barındığı bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti." dedi.

Kelhut, "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu." diye konuştu.

Saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği, her iki ailenin de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Beyt Hanun kentindeki Kahlut ailesine ait, içinde onlarca kişinin bulunduğu birkaç kattan oluşan binayı bombalandığı korkunç katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu katliamda şu ana kadar 10'dan fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı. Halen kayıplar var." denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, "içinde çoğunluğu yerinden edilmiş çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca sivilin olduğunu bilmesine rağmen bu binayı bombaladığı" kaydedildi.

İsrail'in Beyt Hanun kasabasında düzenlediği diğer hava saldırılarında da 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beyt Hanun, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyt Hanun'da Hava Saldırısı: 25 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beyt Hanun'da Hava Saldırısı: 25 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.