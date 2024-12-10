Beyt Hanun'da Hava Saldırısı: 25 Ölü

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İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 10'dan fazlası çocuk ve kadın 25 kişi hayatını kaybetti.

Ailenin akrabalarından Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin barındığı bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti." dedi.

Kelhut, "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu." diye konuştu.

Saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği, her iki ailenin de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Beyt Hanun kentindeki Kahlut ailesine ait, içinde onlarca kişinin bulunduğu birkaç kattan oluşan binayı bombalandığı korkunç katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu katliamda şu ana kadar 10'dan fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı. Halen kayıplar var." denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, "içinde çoğunluğu yerinden edilmiş çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca sivilin olduğunu bilmesine rağmen bu binayı bombaladığı" kaydedildi.

İsrail'in Beyt Hanun kasabasında düzenlediği diğer hava saldırılarında da 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.