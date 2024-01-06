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Beytullahim'de Noel Kutlamaları Sınırlı Tutuluyor - Son Dakika
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Beytullahim'de Noel Kutlamaları Sınırlı Tutuluyor

İşgal altında Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd Kilisesi'ne Noel için gelen Hristiyanlar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için dualar etti. Beytullahim'de Jülyen takvimini temel alarak Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Hristiyanlar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılardan dolayı duydukları üzüntüyü AA muhabirine anlattı.

Beytullahim\'de Noel Kutlamaları Sınırlı Tutuluyor
06.01.2024 - 18:21,
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İşgal altında Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd (Nativity-Doğuş) Kilisesi'ne Noel için gelen Hristiyanlar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için dualar etti.

Beytullahim'de Jülyen takvimini temel alarak Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Hristiyanlar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılardan dolayı duydukları üzüntüyü AA muhabirine anlattı.

Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Beytullahim'de bu yıl Noel kutlamaları alışılmadık bir şekilde ilahi ve dualarla sınırlı tutuluyor.

Mehd Kilisesi'ne gelen Latifa Dais, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramı hissedemedik. Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da insanlar ölürken bizim mutlu olmamız mümkün değil. Bu atmosferde bir sevinç duyamıyoruz. Noel'i dualarla, ayinlerle kutluyoruz." dedi.

"Yaşananların Filistin halkına karşı işlenen bir suç olduğunu" vurgulayan Dais, Noel'in mesajının sevgi ve barış olduğunu ancak şu anda barıştan çok uzak olduklarını söyledi.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Dais, "Bu kadar ölüm ve yıkım yeter." diye konuştu.

-"Gazze için dua ediyoruz"

Filistinli Jack Issa da "Bugün Gazze'de savaşın, katliamların ve akan kanın durması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Beytullahim'de Noel havasının olmadığını söyleyen Issa, "Gazze'de Filistinliler yaşına, dinine bakılmaksızın öldürülüyor. Öldürülmek için Filistinli olmak yetiyor. Batı Şeria'daki diğer kentler gibi Beytullahim de kuşatılıyor." şeklinde konuştu.

Beytullahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiliseler ve kurumların, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da, aralarında çocukların olduğu binlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail saldırıları nedeniyle bu yıl üzüntü ve öfke içerisinde olduğunu söylemişti.

Hananiya, "3 aydır devam eden, kiliseleri, camileri, üniversiteleri yok eden, masum insanları katleden bir soykırım savaşı yaşıyoruz. Bugünkü bayramımızı dini ritüellerle sınırlıyoruz." demişti.

Daha önce de Noel Bayramı'nı Gregoryen Takvimi'ne göre 24-25 Aralık'ta kutlayan Hıristiyan mezhepler, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla kutlamaları dini ritüellerle sınırlandırmıştı.

Gregoryen Takvimi'ne göre, 24-25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı, bazı Hristiyan gruplar tarafından Jülyen takvimi esas alınarak 6 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Noel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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