Bıçaklı Saldırgan Tekrar Tutuklandı

19.08.2025 18:00
Turgutlu'da kadın çalışana bıçakla saldıran Mülayim Pehlivan, itiraz sonrası tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Mülayim Pehlivan (70), savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak'taki bir şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim Pehlivan, girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan Pehlivan'ı yakalayıp, darbetti. Şarküteridekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pehlivan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pehlivan, kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak polislere direnen Pehlivan, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Pehlivan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü. Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pehlivan'nın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

SALDIRI KAMERADA

Pehlivan'ın şarküteriye girerek kadın çalışana bıçakla saldırdığı anlara ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Pehlivan'ın iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, başına vurduğu, kadının ise iş yerinden çıkıp koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca kadın çalışanın çığlıklar attığı, 'Kurtarın beni' diye bağırdığı da duyuldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Pehlivan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pehlivan önceki gün çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kaldığını öğrenen kadının yakınları ve vatandaşlar, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Pehlivan, savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlivan, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

16:20
16:56
