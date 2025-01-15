Biden: Filistin halkı cehennemi yaşadı - Son Dakika
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Biden: Filistin halkı cehennemi yaşadı

Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı, Gazze'nin yeniden inşası için umudunu belirtti.

15.01.2025 23:48
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İsrail-Hamas ateşkesinin gördüğü en zor anlaşmalardan biri olduğunu vurgulayan Biden, "Ateşkesin sağlandığını ilan edebilirim. İsrail ile Hamas arasında esir anlaşmasına varıldı. Gazze'deki çatışmalar duracak ve esirler evlerine dönebilecek." diye konuştu.

İsraillilerin 7 Ekim'de büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen ve buna mukabil Gazze halkının da büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Biden, şöyle dedi:

"Bu savaşın bir esir anlaşmasıyla sona ermesinden başka bir yol yoktu. Acı içinde bekleyen İsrail halkı ve aileler adına da, savaş nedeniyle tarifsiz bir yıkım yaşayan Gazze'deki masum insanlar adına da bugünün gelmiş olmasından dolayı mutluyum. Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu. Bu anlaşmayla nihayet Gazze halkı toparlanıp (kenti) yeniden inşa etmeye başlayabilir."

Söz konusu anlaşmanın, kendisinin mayısta taslağını sunduğu öneriyle neredeyse aynı olduğunu dile getiren Biden, aylarca Katar ve Mısır ile birlikte ateşkes için çalıştıklarını söyledi.

Anlaşma üç aşamadan oluşuyor

Ateşkes anlaşmasının üç aşamalı olacağını belirten Biden, birinci aşamanın 6 haftalık olduğunu kaydederek, "Bu aşama, tam ve kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini ve Hamas tarafından tutulan özellikle bazı yaşlı, kadın ve yaralıların serbest bırakılmasını içeriyor." dedi.

Biden, ilk aşamada serbest bırakılacak esirler arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.

Birinci aşamada, buna mukabil, İsrail'in yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacağını, Gazze'ye ciddi miktarda insani yardım girişinin sağlanacağını ve Gazzelilerin evlerine dönebileceğini belirtti.

Altı haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlayacak ikinci aşamaya geçişle ilgili müzakereler yapacağını ve kalan sağ esirleri takas edeceklerini hatırlatan Biden, müzakerelerin altı haftadan uzun sürmesi durumunda ateşkesin de o müddette uzatılacağını kaydetti.

Üçüncü aşamaya geçilmesi durumunda ise tarafların ellerinde kalan ve hayatta olmayan esirlerin cenazelerini teslim edeceğini ve Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin adımların atılacağını söyledi.

Kaynak: AA

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